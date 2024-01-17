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Поймали несовершеннолетнего главаря «банды боевых шмелей». Один член группировки в розыске

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В Белгороде появилась банда подростков, которые толпой нападали на прохожих, избивали их.

Поймали несовершеннолетнего главаря «банды боевых шмелей». Один член группировки в розыске

Подростки.

А также унижали людей ради хайповых видео.

Главаря банды задержали, ему 17 лет, он гражданин Азербайджана, указывает Газета.Ru. Возбуждено уголовное дело о разжигании ненависти на национальной почве, сообщил Следственный комитет.

Между тем стало известно, что правоохранители задержали пятерых членов группы, которые нападали на прохожих на улицах Белгорода и снимали свои действия на видео, пишет ТАСС. Все они несовершеннолетние. Один взрослый “шмель” в розыске.

Оперативное сопровождение осуществляет ФСБ.

О белгородской «банде боевых шмелей», сообщил Telegram-канал Mash. Они «докапывались» до случайных парней и мужчин на улицах, жестоко нападали на них толпой и били ногами, в том числе лежачих.

Ранее эксперт оценил сериал про банды подростков.

По мнению эксперта по работе с молодежью Павла Горюнова, сериал не окажет воздействия на сознание подростков. Фильм — о молодежных бандитских группировках Казани в конце 1980-х.

Картина будет интересна тем, кто был реальными свидетелями этой эпохи, уверен эксперт.

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Взято отсюда
17.01.2024

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