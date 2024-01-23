реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Пожар в крепости, новые авиарейсы и ощутимое землетрясение. Что произошло в Алтайском крае 23 января

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 23 января.

Пожар в крепости, новые авиарейсы и ощутимое землетрясение. Что произошло в Алтайском крае 23 января

Главное за день в Алтайском крае.

◆ В ДТП на трассе «Барнаул — Бийск» в Троицком районе погибли три человека.

◆ В Белоярской крепости снова произошел пожар. Музей приостановил работу на неопределенный срок.

◆ Глава барнаульского «Горэлектротранса» Николай Петряшин обвинен в превышении должностных полномочий. Он останется под домашним арестом до 8 апреля.

◆ В барнаульском аэропорту возобновляются прямые чартерные рейсы в Таиланд.

◆ В Барнауле продают еще три крупных торговых объекта — в том числе ТЦ, который когда-то был любимым местом рок-тусовки.

◆ В Барнауле открыли выставку современного молодежного искусства — смотрите фоторепортаж.

◆ В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,64. Подземные толчки ощущались и в Барнауле — по словам очевидцев, в 02:00 в домах качались люстры.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
23.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

На Алтае простятся с опытным военным, погибшим в зоне СВО

24.01.2024

 Интересное

МТС запускает мобильное антиспам-приложение Защитник

24.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае предлагают легализовать гостевые дома

24.01.2024

 Интересное

В Новосибирске мигрант сбросил свою дочь с балкона пятого этажа

24.01.2024

 Интересное

В Алтайский край после черного неба и мороза придет тепло до -3 градусов

24.01.2024

 Интересное

Митя Фомин заявил, что его мама живет в ужасных условиях в Новосибирске

24.01.2024

 Интересное

10 алтайских школ полностью закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа

24.01.2024

 Интересное

В Барнауле мужчина выпал из окна многоэтажки на Павловском тракте

24.01.2024

 Интересное

Московская пенсионерка сгорела из-за китайского одеяла с подогревом

24.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске