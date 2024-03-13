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Пожилой сибиряк настойчиво преследовал девочку и предлагал ей несколько тысяч рублей

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В Красноярске полицейские разыскивают неизвестного, который настойчиво пытался познакомиться с 11-летней девочкой.

Пожилой сибиряк настойчиво преследовал девочку и предлагал ей несколько тысяч рублей

Подросток. Насилие.

Пожилой мужчина подошел к школьнице и заговорил с ней — спросил, почему она такая грустная.

Девочка сказала, что не хочет разговаривать с ним, и пошла дальше. Но неизвестный продолжил преследовать ребенка.

Мужчина задавал ей разные вопросы, а затем сказал, что даст школьнице 5 тыс. рублей, если она дойдет с ним до ближайшего отделения банка.

Девочка перешла на другую сторону дороги. Ее собеседник остался стоять на месте, указывает Газета.Ru.

Полицейские узнали о произошедшем от матери ребенка. Ведется разбирательство. В частности, устанавливается личность мужчины.

Ранее девочка пожаловалась на своих приемных родителей в совет по вопросам семьи и детства. Девочка рассказала, что ей страшно жить в этой семье.

Приемные родители плохо ее кормят, заставляют совершать намаз, сама девочка православная. Помимо этого, ребенка оскорбляют и бьют. Приемные братья тоже страдают от плохого отношения родителей. С родной дочкой таких проблем нет.

Девочка рассказала, что приемный отец в течение восьми лет к ней приставал во время отсутствия мачехи. Мужчина раздевал, трогал и прижимался к несовершеннолетней.

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Взято отсюда
14.03.2024

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