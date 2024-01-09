«Покатушки» на льду и рок-концерты. 10 идей, как провести эту неделю в Барнауле

Altapres.ru придумал, чем занять себя с 10 по 14 января, если не хочется «просиживать подштаники» дома: сходить в кино, театр, филармонию, на каток, концерт и не только.
Рок-концерт
В кино
Ирландский боевик Роберта Лоренца «Последний наемник» в «Галактике» — 12 января, 21:45, 18+
Основанная на реальных событиях история династии рестлеров фон Эрихов от Шона Дуркина «Стальная хватка» в «Киномире» — премьера 11 января, 18+
Фильм “Стальная хватка”.
В театр
«Дитенок мой милый, андел Васенька» в Театр драмы — 14 января, 17:00, 16+
Балет «Щелкунчик» в Молодежном театре Алтая — 14 января, 14:00, 0+
«Снежная королева» в Театре кукол «Сказка» — 13 января, 11:00, 6+
Балет “Щелкунчик и мышиный король”
На концерт
Музыкальный фест Rock Attack! в Hairy lemon pub — 14 января, 19:00, 18+
Рок-концерт.
На стендап
Опытные комики представят свои новые шутки на «Закрытом микрофоне» в Hairy lemon pub — 11 января, 20:00, 18+
Барнаульский стендап.
На каток
Вечерние «покатушки» на «Клевчене» — Вт-ср: 18:00-21:00, пт-сб: 18:00-21:00, вс: 15:00-21:00, 6+
Ледовый каток “Клевченя”.
На выставку
Костюмы русских старожилов и переселенцев Алтая, удмуртский традиционный костюм конца XIX – первой половины XX веков на выставке «Стиль в традиции» в Краеведческом музее — до 28 января. 6+
Выставка “Стиль в традиции”.
В филармонию
Театрализованное музыкальное представление по сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» в Филармонии – 14 января, 11:00, 6+
Государственная филармония Алтайского края.
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Взято отсюда
10.01.2024