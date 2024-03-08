Полицейские поймали подозреваемого в угоне машины с тюльпанами

В Москве полицейские задержали мужчину, который подозревается в краже тюльпанов у предпринимательницы на общую сумму 2 млн рублей.
Цветы.
Жительница Архангельска разместила объявление о поиске экспедитора для доставки партии тюльпанов из Москвы.
С бизнесвумен связался мужчина и предложил ей свои услуги.
Злоумышленник нашел водителя для перевозки цветов. Когда тот отправился по маршруту, мужчина изменил пункт назначения куда водитель и отвез всю партию цветов. Причем водитель не заподозрил обмана, указывает РБК.
Мошенника задержали. А предпринимательнице вернули партию цветов.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее неизвестные изощренным способом украли фуру с тюльпанами. ЧП перед 8 марта произошло в подмосковном Домодедове — украли грузовик тюльпанов.
Злоумышленники подогнали свой фургон к КамАЗу, переместили цветы из одной машины в другую и скрылись.
Инцидент произошел на одном из местных рынков.
Сумма похищенного составляет 3 млн рублей.
О судьбе этой партии пока не сообщается.
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Взято отсюда
08.03.2024