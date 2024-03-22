реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Полиции удалось спасти россиянку, которую в течение нескольких часов удерживал боец СВО

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Накануне стало известно, что в Петропавловске-Камчатском мужчина удерживает женщину в заложниках в ее квартире, сообщает Baza.

Полиции удалось спасти россиянку, которую в течение нескольких часов удерживал боец СВО

Наручники.

Соседи забили тревогу, когда стали слышать крики из квартиры. Правоохранители прибыли на место, где мужчина, приставив нож к горлу женщины, ходил по комнатам и отказывался ее отпускать.

Оказалось, что похититель — местный житель, который недавно вернулся с зоны СВО с боевым ранением. Также отметили, что ранее он уже был судим за «причинение тяжкого вреда здоровью».

Кем приходится мужчине заложница и причина поступка уточняется.

Похитителя удалось задержать, жертву освободить.

Ранее сообщалось, что уроженец Алтайского края ворвался в здание правительства и взял в заложницы помощницу сенатора.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
22.03.2024

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Экс-морпех США Берлетик: Киев никак не сможет сам обеспечивать себя снарядами

Экс-морпех США Берлетик: Киев никак не сможет сам обеспечивать…

Бывший морпех США Брайан Берлетик в социальной сети X (бывший Twitter)…

Задоров оформил дубль, Подколзин набрал первое очко в сезоне

Задоров оформил дубль, Подколзин набрал первое очко в сезоне

Российский защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров оформил свой второй дубль…

«Ведомости»: ГД и правительство создали совместную рабочую группу по ипотеке

«Ведомости»: ГД и правительство создали совместную рабочую группу по ипотеке

Госдума и правительство РФ создали совместную рабочую группу по ипотеке. Об…

ТСН: в Харькове после взрывов фиксируют проблемы с мобильной связью

ТСН: в Харькове после взрывов фиксируют проблемы с мобильной связью

В Харькове зафиксировали проблемы в работе мобильной связи. Об этом сообщило агентство ТСН.…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp