Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
ГОРНЯК ЗМЕИНОГОРСК ВЕСЕЛОЯРСК

Полиция изъяла с балкона россиянина гирлянду и составила протокол о дискредитации армии

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Сотрудники полиции составили протокол за дискредитацию Вооруженных Сил РФ на хозяев квартиры в Новгороде, разместивших на балконе световую гирлянду с текстом, прославляющим армию Украины. Гирлянда изъята, сообщают “Известия” со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Полиция изъяла с балкона россиянина гирлянду и составила протокол о дискредитации армии

Полиция.

Лозунг украинских националистов “Слава Украине!” проходил по гирлянде бегущей строкой. Видео опубликовали в сети возмущенные горожане.

“Наряд выехал на место, установлены хозяева квартиры, где размещена гирлянда. Гирлянда изъята», – сообщили в МВД.

Сотрудники полиции составили протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП -публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации.

Полиция изъяла с балкона россиянина гирлянду и составила протокол о дискредитации армии

Гирлянда с лозунгом украинских националистов.

Хозяева квартиры утверждали, что на гирлянде, которая управляется посредством сетей Wi-Fi, должно было высвечиваться поздравление с Новым годом.

Владелец гирлянды указал, что купил гирлянду на одном из маркетплейсов в интернете и о бегущей строке с лозунгом не знал, пишет “РГ”. В дальнейшем административное дело рассмотрит суд.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Взято отсюда
02.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Специальная Военная Операция в Украине

ВС РФ с помощью “Солнцепеков” уничтожили “опорники” ВСУ в зоне спецоперации

02.01.2024

 Специальная Военная Операция в Украине

Украинские СМИ сообщают о новых взрывах в Киеве

02.01.2024

 Специальная Военная Операция в Украине

“Все в отказ пошли”. Украинский военный раскрыл правду о ситуации в ВСУ

02.01.2024

 Специальная Военная Операция в Украине

В Харькове после взрывов возник пожар, сообщил мэр

02.01.2024

 Специальная Военная Операция в Украине

Сверхсложная задача. В Киеве забили тревогу из-за неожиданной проблемы ВПК

02.01.2024

 Специальная Военная Операция в Украине

В США высказались по поводу сроков завершения конфликта на Украине

02.01.2024

 Специальная Военная Операция в Украине

Зеленский рассказал, с чем связан провал контрнаступления ВСУ

02.01.2024

 Специальная Военная Операция в Украине

Украинские СМИ: автосалон Tesla, предположительно, загорелся в Киеве

02.01.2024

 Специальная Военная Операция в Украине

Ведущий программы на радио Sputnik шахматист Карякин попал в ДТП в зоне СВО

02.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix