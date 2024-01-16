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Полковника Росгвардии осудили за нерабочие БПЛА для защиты Крымского моста

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Иск об ущербе почти на 400 млн рублей передали в гражданский суд

Полковника Росгвардии осудили за нерабочие БПЛА для защиты Крымского моста

Фото: unsplash.com

Второй западный окружной военный суд вынес приговор по делу экс-главы отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова по делу о закупке неисправных комплексов “Орел-БПЛА” – они предназначались для защиты Крымского моста от атак. Об этом сообщает РИА Новости.

Волкова признали виновным в превышении должностных полномочий, которое причинило тяжкие последствия. Суд назначил ему шесть лет колонии общего режима. Прокурор просил назначить ему семь лет колонии общего режима и лишить звания полковника.

При этом бывшего начальника не стали лишать государственных наград. Иск Росгвардии на 395,4 млн рублей, вменяемый ему как ущерб, передали в гражданское производство.

Взято отсюда

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