Пользователи пожаловались на сбой в работе “ВКонтакте”

О сложностях с доступом сообщили почти 1,6 тысячи россиян

Фото: vk.com

Днем 16 января в социальной сети “ВКонтакте” произошел сбой. Как сообщает телеканал “360”, пользователи жаловались на проблему с загрузкой отдельных страниц в браузере, а также на бесконечную прогрузку мобильного приложения.

По данным “Сбой.рф”, о сложностях сообщили почти 1,6 тысячи пользователей. Большинство из них из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Татарстана и Краснодарского края.

В поддержке “ВКонтакте” подтвердили наличие проблем. Там заявили, что специалисты уже занимаются восстановлением доступа – работы закончатся в ближайшее время. Причина неполадок не уточняется.

Взято отсюда