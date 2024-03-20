После дебоша — на отдых: актера из “Слова пацана” поместили в спецприемник

Актера и звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиту Кологривого поместили в спецприемник, сообщает РИА Новости.

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Там он будет находиться до решения суда, указывает Lenta.ru.

Пока что на Кологривого составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

Между тем Никита Кологривый был в списке участников гала-концерта «Жванецкий», актер перестраховался и попросил менеджера отменить его участие.

Гала-концерт пройдет 31 марта в столичном концертном зале «Барвиха Luxury Village». Билеты туда стоят 25-50 тыс. рублей.

Менеджер и актер поняли, что без шумихи и полиции дело замять не получится и решили действовать на опережение.

В результате Кологривого убрали с афиш, но не со всех.

Что произошло

Актер в нетрезвом виде домогался официантку ресторана, а после подрался с очевидцами.

В состоянии алкогольного опьянения он улегся к официантке на колени и стал склонять к сексу. Когда она отказала, он ее укусил за ногу, а затем стал заламывать руки и трогать за интимные места. Это случилось в баре Новосибирска.

После этого он стал драться с гостями и охранниками, а в качестве кульминации решил раздеться.

После скандала ни актер, ни его представители не связывались с руководством ресторана и не приносили извинений.

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Взято отсюда

20.03.2024