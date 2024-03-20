После дебоша на звезду «Слово Пацана» поступило заявление в полицию

Ранее сообщалось, что Никита Кологривый устроил пьяный дебош в одном из ресторанов своего родного города — Новосибирска. Как стало известно НГС, на него поступило заявление в полицию.

Никита Кологривый.

Правоохранителям поступило заявление, что гражданин грубо нарушал общественный порядок. В настоящее время проводится проверка.

Накануне актер в состоянии алкогольного опьянения домогался официантку ресторана, а после подрался с очевидцами.

Ранее altapress.ru сообщал подробности скандала.

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Взято отсюда

20.03.2024