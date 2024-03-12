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После плановой прививки школьникам резко стало плохо

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Шестиклассникам кемеровской школы стало плохо после прививки.

После плановой прививки школьникам резко стало плохо

Скорая помощь.

Детям накануне ставили диаскинтест — плановую прививку. После этого части из них стало плохо, один ребенок был в обморочном состоянии, сообщает «Инцидент Кузбасс».

Мальчика еле успели подхватить одноклассники. В школу приехала скорая помощь. Сердцебиение у мальчика составило 125 ударов в минуту. Еще у одной девочки давление было под 140.

У всех детей слабость в теле, головные боли, тошнота, пишет gazeta.a42.ru.

Региональный минздрав организовал проверку в этой школе.

Ранее в оздоровительном лагере внезапно умерла девочка. ЧП случилось на Урале. В актовом зале умерла 15-летняя девочка. Ей внезапно стало плохо во время занятий. Девочка потеряла сознание.

Сразу вызвали скорую помощь, до приезда медиков девочке пытался помочь дежурный врач.

Реанимационные мероприятия к результату не привели.

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Взято отсюда
12.03.2024

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