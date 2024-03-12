После плановой прививки школьникам резко стало плохо

Шестиклассникам кемеровской школы стало плохо после прививки.
Скорая помощь.
Детям накануне ставили диаскинтест — плановую прививку. После этого части из них стало плохо, один ребенок был в обморочном состоянии, сообщает «Инцидент Кузбасс».
Мальчика еле успели подхватить одноклассники. В школу приехала скорая помощь. Сердцебиение у мальчика составило 125 ударов в минуту. Еще у одной девочки давление было под 140.
У всех детей слабость в теле, головные боли, тошнота, пишет gazeta.a42.ru.
Региональный минздрав организовал проверку в этой школе.
Ранее в оздоровительном лагере внезапно умерла девочка. ЧП случилось на Урале. В актовом зале умерла 15-летняя девочка. Ей внезапно стало плохо во время занятий. Девочка потеряла сознание.
Сразу вызвали скорую помощь, до приезда медиков девочке пытался помочь дежурный врач.
Реанимационные мероприятия к результату не привели.
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Взято отсюда
12.03.2024