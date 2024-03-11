Пострадавшие при взрыве на ТЭЦ Шагонара получат компенсацию

Все пострадавшие при взрыве на ТЭЦ Шагонара получат деньги. Об этом пишет Mash Siberia.
Взрыв. Огонь
Людям с тяжелыми травмами заплатят по 400 тыс. рублей, средними — 200 тыс. рублей.
Известно, что восемь работников все еще находятся в краевой больнице в Красноярске. Еще семь — в Кызыле.
На данный момент город отапливают мобильными котельными. В большинстве домов очень холодно.
Вопросами восстановления ТЭЦ будут заниматься специалисты из Москвы.
Ранее сообщалось, что в Шагонаре после взрыва запустили первый котел.
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Взято отсюда
12.03.2024