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Поступил не по-пацански. Никите Кологривому грозит арест на 15 суток

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Актера везут в отдел полиции в Новосибирске, сообщает Shot.

Поступил не по-пацански. Никите Кологривому грозит арест на 15 суток

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Стало известно, что Кологривого могут арестовать за мелкое хулиганство.

Ранее правоохранителям поступило заявление, что он грубо нарушал общественный порядок. Актер в нетрезвом виде домогался официантку ресторана, а после подрался с очевидцами.

В состоянии алкогольного опьянения он улегся к официантке на колени и стал склонять к сексу. Когда она отказала, он ее укусил за ногу, а затем стал заламывать руки и трогать за интимные места.

После этого он стал драться с гостями и охранниками, а в качестве кульминации решил раздеться.

После скандала ни актер, ни его представители не связывались с руководством ресторана и не приносили извинений.

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Взято отсюда
20.03.2024

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