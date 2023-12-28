Потанцевать с Дедом Морозом и выпить чаю в юрте. Чем заняться на новогодних каникулах в Барнауле

Известные сказочные герои будут все новогодние каникулы следить за праздничным настроением барнаульцев в театрах, парках и даже на улицах — в виде ледовых скульптур. В юрте «Лесной сказки» настоящий Дед Мороз будет ждать гостей, а в хорошую погоду можно будет сходить на один из открытых катков, полюбоваться украшенными елками и покататься с горок.

Новый год.

Сказки на подушках

Театр кукол «Сказка» подготовил для зрителей два премьерных спектакля. Первый — интерактивная постановка «сНежная история» (0+). Детям предложат самостоятельно сочинить историю, прогуляться по лесу, собрать новогодние подарки для зверят и выпить чаю у новогодней елки. Представления пройдут 6, 7 и 8 января.

Второй спектакль — «Снежная королева» (6+) покажут 5, 13, 14 января. Герда отправляется в далекое путешествие, чтобы найти своего названного брата Кая и растопить лед в его сердце. За сказочным, всем известным сюжетом кроется повествование о непростом взрослении.

“сНежная история”.

Из других спектаклей маленьких зрителей ожидают:

3-4 января — «Путешествие голубой стрелы» (6+);

3, 4, 13, 14 января — «Снежная почта» (0+);

2 января — «Серебряное копытце» (6+) в «Театре на подушках»;

2 января — «Зимовье зверей» (6+) по мотивам русской народной сказки;

5 января — «Колобок» (0+) в «Театре на подушках»;

На Рождество 6, 7 и 8 января в «Большом зале» пройдет зимняя сказка «Морозко» (0+).

Боевая бабушка

В Музыкальном театре представят новый спектакль «Красная шапочка» (0+), который покажут 8 января. Главная героиня – маленькая, но смелая девочка, которая решает проучить злого Волка. В это время Лисица хочет стать новой хозяйкой леса и плетет хитрые интриги, а боевая Бабушка, вместо скромного ожидания Волка, начинает готовиться к схватке.

“Красная шапочка”.

Для взрослых покажут лучшие новогодние постановки прошлых лет: «Чародеи» (12+), «С Новым годом, папа!» (16+) и «Черевички, или Ночь перед Рождеством» (16+). А после можно будет потанцевать с Дедом Морозом у елки и поучаствовать в веселых конкурсах.

Рок-премьера и футуристика

В Молодежном театре 2-7 января зрителей ждет премьера по мотивам знаменитой музыкальной сказки «Бременские музыканты» (6+). Рок-интерпретацию с оригинальными персонажами будет интересно увидеть как детям, так и взрослым — чего стоит одна надменная гувернантка, которой не было в мультфильме.

“Бременские музыканты”.

Еще одна премьера — «Моя жена – робот» (16+). Спектакли пройдут 2-5 января, а сюжет расскажет о молодой семейной паре с кризисом в отношениях. После очередной ссоры муж решает поучаствовать в испытаниях нового робота-жены, но искусственный интеллект начинает вести себя совсем не так, как все ожидают.

Классика и современность

В Алтайском театре драмы новогодние каникулы пройдут с премьерой «Серебряного копытца» (0+). В спектакле объединят разных героев известных уральских сказок Павла Бажова. Но главной темой, как и в знакомом многим советском мультфильме, останется вера в чудо. Показы продлятся все каникулы — до 7 января.

“Серебряное копытце”

Для взрослых же представят спектакль «Не скажу» (12+), созданный по одноименному рассказу Александра Цыпкина. Это трогательная и остроумная история о двух молодых семьях, связанных между собой цепочкой нелепых случайностей и письмом Деду Морозу.

Сказочная симфония и полярная ночь

В Государственной филармонии Алтайского края 5 января пройдет новогоднее представление для детей по мотивам народных сказок и обрядов «Сказки бабушки Зимы» (0+). А 6 января – хореографическая сказка «Морозко» (0+).

Государственная филармония Алтайского края.

В барнаульском планетарии со 2 по 8 января состоится премьера полнокупольного шоу в Fulldome 3D формате, оборудование для которого привезли в Барнаул совсем недавно.

Программа называется «Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи» (6+). Это история о дружбе жителей двух полюсов, Южного и Северного. Белый медведь Владимир и пингвин Джеймс встречаются во льдах Арктики, вместе наблюдают за звездами, строят обсерваторию, а затем — космический корабль, на котором совершают межпланетное путешествие.

Горки и лабиринты

Главных новогодних локаций в этом году в Барнауле две. Во-первых, праздник, наконец, вернется на пл. Сахарова. Там поставили большую елку, деревья украсили гирляндами, а саму площадь — ледовыми барельефами, башнями, снежными скульптурами и ледяным лабиринтом.

Новогодний городок на ул. Мало-Тобольская.

На второй площадке, на ул. Мало-Тобольской, тоже поселились подсвеченные ледовые фигуры в виде героев разных мультфильмов, гирлянды и шестиметровая ель. А главным местом притяжения для детей наверняка станут горки — их будет две.

Горки, кстати, также будут работать на пл. Мира и в поселке Южный. И там тоже нарядили елки.

Коньки и юрта

На парковке перед ТРЦ «Галактика» будут работать ларьки с едой и горячими напитками, хвойные деревья вдоль аллеи сверкают теплым светом гирлянд, а на пешеходной дорожке светятся большие инсталляции в виде звезд. Здесь же работает один из открытых катков.

Как украсили парк “Изумрудный”.

По традиции, катки также залили в парках «Арлекино», «Изумрудный», «Эдельвейс», на стадионе «Клевченя» и в только что открытом после реконструкции Центральном парке.

В «Изумрудном», кстати, еще можно покормить местных белочек. Они почти ручные и с удовольствием принимают в подарок от посетителей орешки. Там же по обыкновению наряжают живые ели.

А в «Лесной сказке», помимо зоопарка, с 1 по 14 января будет работать юрта Деда Мороза с интерактивной программой, хороводами и трогательными историями за чашкой чая.

Взято отсюда

28.12.2023