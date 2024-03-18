Правда ли, что умер британский король Карл III

Информацию о смерти Карла III распространили российские СМИ

Король Британии Карл III / Фото: royal.uk

Российские СМИ сообщили о том, что 18 марта умер британский король Карл III, который заступил на престол меньше года назад. Однако затем информацию спешно опровергли.

Кто такой Карл III?

Карл III – действующий король Британии, сын королевы Елизаветы II и герцога Эдинбургского Филиппа. Его полное имя Чарльз Филипп Артур Джордж. По исторически сложившейся практике имена монархов переводят на русский язык, не произнося окончания. Поэтому Чарльз (Charles) в русском языке стал Карлом (Carolus).

Король дольше всех в истории Британии был наследником престола и принцем Уэльским. Поэтому большую часть жизни Карл III был известен как принц Чарльз.

8 сентября 2022 года в шотландском замке Балморал умерла Елизавета II. Карл унаследовал трон в возрасте 73 лет и стал самым старейшим королем Британии на момент начала правления. Коронация Карла III прошла 6 мая 2023 года.

Карл III правда умер?

Информацию о смерти Карла III распространили российские СМИ. Они ссылались на документ, якобы опубликованный Букингемским дворцом. Однако скриншот оказался фейком, пишет Baza. Кроме того, ни официальный сайт британской семьи, ни британские СМИ не сообщили о смерти Карла III. То есть никаких подтверждений смерти Карла III пока нет.

Также в соцсетях распространяются фото с приспущенным флагом над Букингемским дворцом, однако об их достоверности тоже ничего неизвестно. Телеграм-канал “Свежести” сообщает, что фотографии приспущенного флага годичной давности, и сейчас он не приспущен.

Изданию ТАСС в Букингемском дворце сообщили, что Карл III продолжает исполнять рабочие обязанности и заниматься частными делами.

Король болен?

Да. В январе 2024 года Карл III перенес операцию, которая была связана с увеличением предстательной железы. 5 февраля в ходе обследования у него обнаружили рак.

Взято отсюда