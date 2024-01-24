Прикрытая лазейка, влияние повесток и продление прав. Какие изменения ждут автовладельцев в 2024 году

Рассказываем о главных грядущих изменениях 2024 года, которые важно знать владельцам авто.

Водитель. 1 Продление прав

Более чем пяти миллионам россиян (по данным МВД России) на три года продлили водительские права, срок действия которых заканчивается в 2024 и 2025 годах.

Это коснулось как тех, кто управляет транспортным средством в личных целях, так и тех, кто использует их для трудовой или предпринимательской деятельности.

Какими будут новые тарифы ОСАГО.

Такое происходит не впервые: ранее подобную отсрочку давали водителям, чьи права переставали действовать в 2022 и 2023 годах. Сейчас им, кстати, не продлили срок действия прав вновь, поэтому стоит помнить, что поменять их нужно будет до 2025 и 2026 годов включительно.

Не обошлось и без нюансов. В МВД уточняют, что такая поблажка действует только на территории России. Если водитель собирается выезжать за рубеж – придется поменять права в срок, указанный на пластике. Потому что заграничный полицейский, не имея доступа к российским базам данных, сможет ориентироваться только на физический документ.

2 Краткосрочные ОСАГО

Со 2 марта владельцы авто смогут оформлять краткосрочные ОСАГО, действие которых будет длиться от одного дня до трех месяцев. Сейчас минимальный срок как раз составляет три месяца.

Авторы инициативы считают, что нововведение пригодится для перегона автомобиля или чтобы временно посадить за руль человека, который не вписан в основную страховку.

Руль, водитель.

Эксперты, впрочем, уже предполагают, что цена за краткосрочную страховку не будет бюджетной. Ведь коэффициенты на оформление будут устанавливать сами страховые компании, не оглядываясь на ограничения Центробанка.

К слову, страховщики ведут речь, что в 2024 году камеры смогут фиксировать водителей, выезжающих на дорогу без ОСАГО. Сперва камеры будут устанавливать нарушителей ДТП, а затем проверять, есть ли у них полис. Штраф за его отсутствие – 800 рублей, а наказания планируют назначать раз в сутки. Правда, обещания о запуске этой системы звучат с 2018 года, и неясно, появится ли она в этом.

3 Российские права — обязательство

C 1 апреля 2024 года вступят в силу поправки в федеральный закон «О безопасности дорожного движения», согласно которым изменится порядок действия и получения некоторых водительских удостоверений.

Если вы получили права за рубежом, а потом приехали в Россию, теперь у вас будет год, чтобы заменить водительские права на российские. После этого срока иностранный документ действовать не будет. Исключение – белорусское удостоверение, его менять не придется.

С телефоном в автомобиле.

Для получения российских прав категорий A и B нужно будет предоставить медицинскую справку формы 003-В/у и сдать теорию в ГИБДД. А вот для категорий C и D придется заново учиться и сдавать весь экзамен.

Как отсчитать год: к примеру, вы отучились на права в Турции, сдали экзамен, а 20 июля 2024 года приехали в Россию. По зарубежным правам вы сможете ездить до 20 июля 2025 года, и за это время нужно будет поменять удостоверение на российское.

Кстати, с этими же поправками ужесточается порядок получения прав категории D. Кандидату должно быть не менее 21 года, а стаж управления транспортными средствами других категорий (В и С) составлять более 12 месяцев.

4 Прикрыли лазейку

С 1 апреля водителям, у которых еще не закончился срок лишения прав за езду в нетрезвом виде, не разрешат сдавать экзамен на другие категории до истечения срока наказания.

Пойманные в пьяном виде водители и сейчас не могут пересдавать экзамен. Но все это время нарушители с истекшим сроком прав или вообще при их отсутствии могли воспользоваться лазейкой: при поимке такого гражданина или при отказе проходить медосвидетельствование, его могут лишь арестовать на 10-15 суток. А после человек может сдать экзамен в ГИБДД и получить права. С 1 апреля такой фокус не сработает.

Водитель.

Впрочем, например, Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, считает меру недостаточной, пишет autonews.ru. По его мнению, пьянство за рулем она не решит. А злостных нарушителей нужно не просто отдалить от сдачи теории на год, но и предлагать им психологическую помощь.

5 Нет явки – нет прав

С апреля тем, кто не явился в военкомат по повестке, будут отказывать в сдаче экзамена на водительские права. А уведомление об этом отразится в Едином реестре подлежащих постановке на воинский учет или состоящих на нем.

Водитель, автомобиль.

Здесь же вводится еще одно уточнение: если во время сдачи экзамена истекает срок действия медицинской справки или паспорта, то процесс прерывается, пока гражданин не предоставит новые, действующие документы. Хотя на самом деле такая норма действует уже сейчас, но с апреля она будет дополнительно закреплена в регламенте.

6 Инспектор позади

А еще с 1 апреля принимающих экзамен инспектор будет сидеть не справа от водителя, как сейчас, а на заднем сиденье. Дело в том, что в случае ДТП суд признавал ответственным именно экзаменатора, ведь, по законодательству РФ, обучающий приравнивается к водителю. Хотя затронет изменение только случаи, когда экзамен проходит на автомобиле автошколы.

Водитель за рулем.

Для самих учеников тоже есть хорошая новость. С 1 апреля при сдаче вождения будет допускаться семь штрафных баллов вместо нынешних пяти.

7 Где можно ставить камеру фотофиксации

С 1 сентября можно будет устанавливать комплексы фотовидеофиксации на:

аварийно-опасных участках

перекрестках;

пешеходных переходах;

в местах дорожных работ;

для контроля полос общественного транспорта.

Основанием для установки также могут послужить участившиеся случаи аварий на одном участке дороги, а именно – более четырех ДТП без пострадавших.

Камеры видеофиксации ГИБДД.

Вне населенных пунктов нельзя будет устанавливать камеры ближе 150-300 метров от предупреждающего об автоматическом контроле знака. А вот внутри населенных пунктов — не ближе 100 м.

8 Средняя скорость

С 1 сентября автомобилистов могут обязать соблюдать среднюю скорость на дорогах в дополнение к непревышению максимальной скорости.

Среднюю скорость в ПДД должны охарактеризовать как отношение длины участка дороги с установленным ограничением скорости ко времени, затраченному на его преодоление.

Машина. Водители. Мужчина и женщина.

Административную ответственность за превышение средней скорости пропишут только после введения в ПДД ее понятия и определения правил фиксации.

Но пока судьба этого нововведения остается неясной. В МВД, например, оказались категорически против привлечения водителей к ответственности на основании фиксации средней скорости. Поскольку такой критерий приведет к большому количеству спорных ситуаций, а водители будут чересчур административно ограничены.

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Взято отсюда

24.01.2024