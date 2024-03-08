Принцу Гарри пригрозили лишением визы США

В США допустили аннулирование визы принца Гарри из-за раскрытия фактов употребления наркотиков, сообщает The Sun..

Принц Гарри

Дело в том, что в своих мемуарах принц Гарри рассказал, что употреблял разные запрещенные вещества. Это случилось после смерти в автокатастрофе его матери — Дианы.

И это признание может говорить о том, что принц говорил неправду при получении вида на жительство. Это может стать основанием для выдворения его из США, указывает Lenta.ru.

Ранее принц Гарри рассказал о ссоре с отцом. Автобиография принца Гарри вызвала шок у читателей всего мира.

В частности, Daily Mail сообщает, что король Великобритании Карл III приказал принцу Гарри не брать свою супругу Меган Маркл в шотландский замок Балморал, где находилась умирающая королева Елизавета II.

Как пишет принц, Карл озвучил «бессмысленные и неуважительные» причины. Гарри якобы потребовал от отца никогда так не высказываться о Маркл, и Карл якобы извинился.

В автобиографической книге член монаршей семьи также признался, что, будучи пилотом вертолета, во время службы в Афганистане убил 25 боевиков, однако не гордится этим фактом.

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Взято отсюда

09.03.2024