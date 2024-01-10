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Пристегните ремни: после посадки самолета в барнаульском аэропорту организована проверка

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По факту посадки в аэропорту Барнаула самолета авиакомпании “Аэрофлот” начали доследственную проверку.

Пристегните ремни: после посадки самолета в барнаульском аэропорту организована проверка

В самолете. Авиасообщение.

Выполнялся рейс Москва — Горно-Алтайск. Борт по техническим причинам совершил посадку в аэропорту Барнаул с выпущенными закрылками, указывает “Интерфакс”.

Пострадавших нет. Пассажиры наземным транспортом уехали в Горно-Алтайск.

На месте работают следователи.

Обратный рейс в Москву из Горно-Алтайска задерживается.

Ранее 30 россиян не поместились в самолет своего рейса. Авиакомпания заменила следовавший в Сочи борт на менее вместительный. И части пассажиров не хватило мест.

Некоторым обеспечили места в других самолетах, но таких клиентов оказалось меньшинство.

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Взято отсюда
10.01.2024

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