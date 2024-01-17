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Прокуратура проверит получение гражданства РФ нападавшим на жителей Белгорода

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Речь идет о 17-летнем уроженце Азербайджана

Прокуратура проверит получение гражданства РФ нападавшим на жителей Белгорода

Паспорт / Фото: amic.ru

Органы прокуратуры проверяют законность получения российского гражданства 17-летним азербайджанцем, которого задержали за нападения на прохожих в Белгороде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

“В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства органами власти и правоохраны”, – сообщили в прокуратуре.Напомним, что 16 января в соцсетях жители Белгорода опубликовали видео, на котором группа подростков избивала прохожих. После дебоша несколько человек попали в больницу с серьезными травмами. Пятеро из шести подростков уже задержаны и публично приносят извинения за свой поступок.

Взято отсюда

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