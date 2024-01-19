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Прокуратура запросила для Треповой* 28 лет лишения свободы

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Касинцеву, обвиняемому в ее укрытии после теракта, запросили почти два года лишения свободы

Прокуратура запросила для Треповой* 28 лет лишения свободы

Фото: ТАСС

Прокуратура запросила для Дарьи Треповой*, обвиняемой в теракте в кафе в Санкт-Петербурге, 28 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС.

Также прокурор Надежда Тихонова попросила суд назначить Треповой* штраф в размере 800 тысяч рублей, а также ограничить свободу на два года. Дмитрию Касинцеву, который обвиняется в укрывательстве Треповой* после теракта, прокурор запросила наказание в виде лишения свободы на один год и десять месяцев в колонии общего режима.

Напомним, взрыв произошел в кафе вечером 2 апреля – в результате происшествия пострадали 40 человек, а также погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Взрывное устройство было спрятано в статуэтке, которую военкору вручила Трепова*.

Изначально правоохранители завели дело по статье об убийстве общеопасным способом, но вскоре переквалифицировали его в теракт. Трепову* задержали и поместили в СИЗО на два месяца.

* Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Взято отсюда

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