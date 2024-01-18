Прокурор попросил приговорить Стрелкова почти к пяти годам тюрьмы

Слушания проходят в Мосгорсуде в закрытом режиме
Телеграм-канал Стрелкова
Прокурор попросил приговорить экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова к 4 годам 11 месяцам колонии общего режима по делу о публичных призывах к экстремизму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Александра Молохова.
Слушания проходят в Мосгорсуде в закрытом режиме.
Напомним, что Стрелкова (также известен под фамилией Гиркин) задержали 21 июля 2023 года. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности из-за двух постов в Telegram. Сам экс-министр свою вину не признает.
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