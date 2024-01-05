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Пропавший 20-летний баскетболист “Барнаула” упал с моста в Енисей

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Тело 20-летнего молодого человека ищут до сих пор

Пропавший 20-летний баскетболист "Барнаула" упал с моста в Енисей

Фото: БК “Барнаул”

20-летний баскетболист из клуба “Барнаул” Антон Петухов, пропавший накануне Нового года в Красноярске, упал с моста в реку. Об этом информирует пресс-служба регионального ГУ МВД.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, что молодой человек упал в реку Енисей с Октябрьского моста.

Поиски тела 20-летнего спортсмена продолжаются.

Напомним, Антон Петухов пропал ночью 31 декабря. Молодой человек ушел из дома около 03:30 и больше не выходил на связь. По данным некоторых источников, на одной из тренировок парень получил серьезную травму и сильно переживал за дальнейшую карьеру.

Антон Петухов – воспитанник школы “Енисея” и ЦСКА. В последние годы он выступал за БК “Барнаул”. 

Взято отсюда

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