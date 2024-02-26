Пропавшую “убитую” в Новосибирске девочку нашли в Подмосковье. Подробности

В понедельник, 19 февраля, 15-летняя девочка пропала в Новосибирске.

Девочка.

Потеряшку, признанную убитой, нашли в Подмосковье, сообщает “НГС”.

Источник отметил, что девочка ушла из дома 19 февраля, последний раз ее видели на пл. Ленина. Перед исчезновением она изменила прическу.

Правоохранители искали подростка, но спустя время возбудили уголовное дело об убийстве.

Оказалось, что она жива и находится в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что мужчина, который 10 лет считался пропавшим, нашелся. После развода он поселился в канализации.

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Взято отсюда

26.02.2024