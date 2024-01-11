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Против лидера “Левого фронта” Удальцова завели дело об оправдании терроризма

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Его доставили в Следственный комитет

Против лидера "Левого фронта" Удальцова завели дело об оправдании терроризма

Фото: unsplash.com

Против лидера “Левого фронта” Сергея Удальцова возбудили уголовное дело. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, против Удальцова расследуют уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ (“Оправдание терроризма”). Детали он уточнять не стал.

Адвокат политика Виолетта Волкова рассказала, что дома у Удальцова прошел обыск, после чего его доставили на допрос в Следственный комитет.

Напомним, что Удальцова неоднократно задерживали за участие в несогласованных акциях протеста. Летом 2014 года он получил четыре с половиной года тюрьмы за организацию беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года, а также планирование аналогичных действий в других регионах РФ.  В последний раз его задержали в декабре 2023 года за несанкционированную акцию на Красной площади.

Взято отсюда

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