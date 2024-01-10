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Пять домов, детсад и три здания остались без воды из-за аварии в Барнауле

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Сейчас работы по устранению нештатной ситуации ведутся на пересечении улиц 50 лет СССР и Георгиева

Пять домов, детсад и три здания остались без воды из-за аварии в Барнауле

Фото: unsplash.com

Барнаульский “Росводоканал” устраняет аварию на водопроводе в Индустриальном районе. Как сообщает пресс-служба администрации района, работы ведутся на сети диаметром 300 мм на пересечении улиц 50 лет СССР и Георгиева.

Без холодной воды остались пять многоквартирных домов: на улице 50 лет СССР, 51, на улице Георгиева, 44, а также на Павловском тракте, 132, 134 и 136. Кроме того, без воды оказались детский сад № 188, лицей № 101 и три административных здания. Без горячей воды остались четыре многоквартирных дома, детский сад и три административных здания.

Работы находятся на контроле администрации Индустриального района. “Росводоканал” приносит горожанам извинения за доставленные неудобства.

Уточнить информацию можно по телефонам диспетчерских служб:

  • “Росводоканал Барнаул” – 500-101;
  • Администрация Индустриального района города Барнаула – 47-51-83.

Взято отсюда

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