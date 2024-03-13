Пять тонн топлива вылилось из грузовика на Алтае

В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации

Фото с места аварии / ГУ МЧС по Республике Алтай

Бензовоз опрокинулся на Чуйском тракте в Республике Алтай. Об этом рассказали в региональном МЧС.

12 марта около села Чаган-Узун 42-летний водитель не справился с управлением и наехал на металлическое барьерное ограждение, после чего грузовик опрокинулся.

С травмой позвоночника водителя доставили в больницу. На него завели административное дело за повреждение сооружений на дороге. Прокуратура провела проверку.

Из цистерны на дорогу вылилось пять тонн горючего, из-за чего в регионе ввели режим ЧС.

“Чтобы ликвидировать последствия разлива дизельного топлива объемом более пяти тонн, Министерством чрезвычайных ситуаций привлечена специализированная организация. На период работ на участке введено ограничение скоростного режима до 20 км/ч”, – рассказали в Упрдор “Алтай”.

Взято отсюда