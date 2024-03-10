Рабочего насмерть задавило бетонной плитой в Сибири

Следователи начали проверку по факту происшествия

Фото с места происшествия / пресс-служба МЧС

Мужчина погиб во время разбора заброшенного здания в Канске. Об этом сообщили в региональном СК.

Рабочие разбирали строение, которое принадлежало частному лицу. В какой-то момент кусок кирпичной стены рухнул на экскаватор, внутри которого находился водитель.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Его тело извлекли спасатели.

Следователи начали проверку по факту случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Взято отсюда