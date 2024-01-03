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Ребенок и взрослые пострадали в лобовом ДТП на трассе в Алтайском крае

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Автомобиль, в котором находились четыре человека, выехал на полосу встречного движения

Ребенок и взрослые пострадали в лобовом ДТП на трассе в Алтайском крае

Кадр из видео “Инцидент Барнаул”

В Алтайском крае вечером 2 января в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали пять человек, сообщает региональное МВД.

ДТП произошло в Калманском районе на 47 км автодороги А-322 “Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан”.

“Водитель 1965 года рождения на автомобиле Nissan AD, двигаясь со стороны Барнаула в направлении Алейска, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с машиной Chevrolet Lanos под управлением водителя 1993 года рождения”, – рассказали в ведомстве.

В результате травмы различной степени тяжести получили оба водителя и три пассажира автомобиля Nissan: мужчина 1995 года рождения, женщина 1975 года рождения и ребенок 2011 года рождения.

Взято отсюда

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