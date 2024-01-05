Рейсовый автобус сбил ребенка в Бийске

Мать переводила 10-летнюю девочку через дорогу на запрещающий сигнал светофора, сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.

Пешеходный переход.

Водитель междугороднего автобуса «Бийск-Барнаул» наехал на 10-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть вместе с матерью на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП ребенка госпитализировали. Мать девочки, водитель автобуса и пассажира не пострадали.

Ранее четырехмесячный малыш насмерть замерз на Алтае, пока мать встречала Новый год.

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Взято отсюда

05.01.2024