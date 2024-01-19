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Режим чрезвычайной ситуации ввели в Новосибирской области из-за коммунальной аварии

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В системе теплоснабжения произошла крупная авария, сообщил губернатор области Андрей Травников.

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Новосибирской области из-за коммунальной аварии

Отопление. Тепло. Батареи.

Так, в Ленинском районе сейчас не тепла в 157 домах. При подаче тепла произошел третий порыв за сутки на одной из улиц Новосибирска.

По решению областной комиссии ввели режим чрезвычайной ситуации.

Работами по устранению порыва трубопровода занимаются службы СГК. Также привлекают дополнительные бригады.

Ранее более сотни домов в Сибири остались без отопления: по дорогам растеклась горячая вода.

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Взято отсюда
20.01.2024

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