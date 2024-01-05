Режим повышенной готовности объявили в Омской области. Во всем виноваты косули

Из-за длительной миграции животных могут эвакуировать местных жителей, сообщает Mash Siberia.
Косуля.
Ведомствам раздали указания: косуль подкармливать и лечить, а если ситуация ухудшится — вводить карантин. Также необходимо смотреть за обстановкой на дорогах и общественных местах.
По мнению специалистов, миграция животных затянулась из-за отсутствия переходов между автомобильными магистралями и железнодорожными путями. Однако к марту это должно закончиться.
Ранее омич украсил капот своего автомобиля головой косули.
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Взято отсюда
05.01.2024