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Режим повышенной готовности объявили в Омской области. Во всем виноваты косули

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Из-за длительной миграции животных могут эвакуировать местных жителей, сообщает Mash Siberia.

Режим повышенной готовности объявили в Омской области. Во всем виноваты косули

Косуля.

Ведомствам раздали указания: косуль подкармливать и лечить, а если ситуация ухудшится — вводить карантин. Также необходимо смотреть за обстановкой на дорогах и общественных местах.

По мнению специалистов, миграция животных затянулась из-за отсутствия переходов между автомобильными магистралями и железнодорожными путями. Однако к марту это должно закончиться.

Ранее омич украсил капот своего автомобиля головой косули.

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Взято отсюда
05.01.2024

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