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Рейсовый автобус съехал с трассы в Алтайском крае

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Опрокидывания удалось избежать

Рейсовый автобус съехал с трассы в Алтайском крае

Фото: t.me/mchs_altkray

9 января с трассы в Алтайском крае съехал рейсовый автобус. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

Авария с участием автобуса, который ехал по маршруту Усть-Каменогорск – Новосибирск, произошла на трассе А-322 на границе Топчихинского и Алейского районов. 

Отмечается, что опрокидывания транспортного средства удалось избежать. Водитель и пассажиры, которые находились в салоне, не пострадали.

На месте происшествия работали пожарные, а также дорожная техника. 

Взято отсюда

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