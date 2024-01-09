Рейсовый автобус съехал с трассы в Алтайском крае

Опрокидывания удалось избежать

Фото: t.me/mchs_altkray

9 января с трассы в Алтайском крае съехал рейсовый автобус. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

Авария с участием автобуса, который ехал по маршруту Усть-Каменогорск – Новосибирск, произошла на трассе А-322 на границе Топчихинского и Алейского районов.

Отмечается, что опрокидывания транспортного средства удалось избежать. Водитель и пассажиры, которые находились в салоне, не пострадали.

На месте происшествия работали пожарные, а также дорожная техника.

Взято отсюда