Режим ЧС регионального значения ввели в Туве после взрыва на ТЭЦ

По данным главы региона, погибших и пропавших нет

Шагонарская ТЭЦ / Фото: t.me/khovalyg_live

В Туве ввели режим ЧС регионального значения после аварии на ТЭЦ в городе Шагонар, сообщил глава региона Владислав Ховалыг.

Предварительно, инцидент случился в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной. По словам политика, пожар уже потушили. Точные причины произошедшего устанавливаются. Погибших и пропавших нет.

Пока подача тепла в городе приостановлена.

Ранее Ховалыг писал, что в результате ЧП пострадали 18 человек, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. СК тем временем возбудил уголовное дело.

Взято отсюда