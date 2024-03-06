реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Режим ЧС регионального значения ввели в Туве после взрыва на ТЭЦ

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

По данным главы региона, погибших и пропавших нет

Режим ЧС регионального значения ввели в Туве после взрыва на ТЭЦ

Шагонарская ТЭЦ / Фото: t.me/khovalyg_live

В Туве ввели режим ЧС регионального значения после аварии на ТЭЦ в городе Шагонар, сообщил глава региона Владислав Ховалыг.

Предварительно, инцидент случился в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной. По словам политика, пожар уже потушили. Точные причины произошедшего устанавливаются. Погибших и пропавших нет. 

Пока подача тепла в городе приостановлена. 

Ранее Ховалыг писал, что в результате ЧП пострадали 18 человек, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. СК тем временем возбудил уголовное дело.

Взято отсюда

горняк22 телеграм
Врач Цинь Хуэйлань стала моделью на показе бренда MiuMiu

Врач Цинь Хуэйлань стала моделью на показе бренда MiuMiu

Блогерша и врач Цинь Хуэйлань из Шанхая стала моделью на Неделе моды…

Узнать больше
Песков: Путин провел встречу с главой Гагаузии Гуцул

Песков: Путин провел встречу с главой Гагаузии Гуцул

Евгения Гуцул‘ class=”item-image” > Президент России Владимир Путин встретился с главой…

Узнать больше
В Калининграде таксист остался без работы после ссоры с клиенткой из-за собаки

В Калининграде таксист остался без работы после ссоры с клиенткой из-за собаки

В Калининграде таксист отказался везти женщину с большой собакой и был…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp