Робот впился своими когтями в человека, хотя был отключен от сети

На заводе Tesla в США в штате Техас на инженера напал робот, сообщает Daily Mail.

Робот. Новые технологии.

Робот напал на человека еще в 2021 году. Но журналистам об этом стало известно только сейчас.

Судя по документам, рабочий программировал двух киборгов. И те были отключены от сети.

Однако в какой-то момент человек почувствовал боль. В него воткнулись “когти” киборга, на полу уже была кровь.

Среди свидетелей — коллеги пострадавшего. Tesla не сообщала в регулирующие органы о каких-либо травмах на заводе, связанных с роботами.

Взято отсюда

28.12.2023