Россиянин насмерть завалил своего ребенка одеждой

Житель Свердловской области завалил кровать младенца вещами. Ребенок задохнулся и погиб, сообщает “Лента.ру”.
Младенец в подгузнике.
Известно, что семья умершей девочки числилась как неблагополучная. Соседи неоднократно обращались в органы опеки.
Отец ребенка часто избивал беременную жену.
Полиция проводит проверку по факту случившегося.
Ранее в Барнауле ребенок стал приходить из частного детского сада с синяками. В саду воспитательница сказала, что ребенок ужасный, орет и не слушается.
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Взято отсюда
22.01.2024