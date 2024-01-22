Россиянин насмерть завалил своего ребенка одеждой

Житель Свердловской области завалил кровать младенца вещами. Ребенок задохнулся и погиб, сообщает “Лента.ру”.

Младенец в подгузнике.

Известно, что семья умершей девочки числилась как неблагополучная. Соседи неоднократно обращались в органы опеки.

Отец ребенка часто избивал беременную жену.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее в Барнауле ребенок стал приходить из частного детского сада с синяками. В саду воспитательница сказала, что ребенок ужасный, орет и не слушается.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда

22.01.2024