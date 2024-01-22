Россиянин швырнул в сотрудницу марктеплейса постельное белье

В Приморском крае мужчина кинул в лицо работнице Wildberries комплект постельного белья, сообщает РИА Новости.
Wildberries.
В соцсети попало видео с камеры наблюдения в пункте выдачи Wildberries. На кадрах посетитель кинул один запакованный комплект постельного белья в голову сотруднице, а второй забрал и ушел. Оказалось, что девушка ошибочно списала деньги за товар, который мужчина отказался выкупать.
Полиция проводит проверку по факту случившегося.
Ранее сотрудник Wildberries признался в поджоге склада в Санкт-Петербурге.
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Взято отсюда
22.01.2024