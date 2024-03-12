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Пластиковые окна в Горняке

Россиянину угрожали взрывом из интим-салона, от услуг которого он отказался

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Житель Екатеринбурга получил звонок с угрозами после того, как сначала обратился в интим-салон, а потом вдруг отказался от услуги.

Россиянину угрожали взрывом из интим-салона, от услуг которого он отказался

Секс, объятия, любовь, пара.

Дом россиянина угрожали взорвать, если он не заплатит крупную сумму денег, сообщает URA.RU.

Мужчине позвонил неизвестный и потребовал заплатить 34 тыс. рублей. Местные журналисты “пробили” номер звонившего — это оказался интим-салон. Корреспонденты позвонили туда и узнали, что “клиент был неправ”.

Ведется разбирательство.

Ранее за секс в патрульной машине осудили сотрудницу полиции.

Инцидент произошел в США в прошлом году. Прохожий шел по улице и обратил внимание на припаркованный полицейский автомобиль.

Мужчина рассказал правоохранителям, что «услышал стоны, похожие на звуки сексуального удовлетворения». Следователи незамедлительно выяснили, что в салоне находились женщина-сержант и ее подчиненный.

Во время допроса сержант категорически отвергла обвинения в сексуальных отношениях с подчиненным. Но позже не выдержала и созналась, что между ними существовала интимная связь.

Сотрудницу уволили за нарушения профессионального кодекса. Ее подчиненного перевели в другое отделение.

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Взято отсюда
13.03.2024

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