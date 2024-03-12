Россиянину угрожали взрывом из интим-салона, от услуг которого он отказался

Житель Екатеринбурга получил звонок с угрозами после того, как сначала обратился в интим-салон, а потом вдруг отказался от услуги.
Секс, объятия, любовь, пара.
Дом россиянина угрожали взорвать, если он не заплатит крупную сумму денег, сообщает URA.RU.
Мужчине позвонил неизвестный и потребовал заплатить 34 тыс. рублей. Местные журналисты “пробили” номер звонившего — это оказался интим-салон. Корреспонденты позвонили туда и узнали, что “клиент был неправ”.
Ведется разбирательство.
Ранее за секс в патрульной машине осудили сотрудницу полиции.
Инцидент произошел в США в прошлом году. Прохожий шел по улице и обратил внимание на припаркованный полицейский автомобиль.
Мужчина рассказал правоохранителям, что «услышал стоны, похожие на звуки сексуального удовлетворения». Следователи незамедлительно выяснили, что в салоне находились женщина-сержант и ее подчиненный.
Во время допроса сержант категорически отвергла обвинения в сексуальных отношениях с подчиненным. Но позже не выдержала и созналась, что между ними существовала интимная связь.
Сотрудницу уволили за нарушения профессионального кодекса. Ее подчиненного перевели в другое отделение.
Самое важное – в нашем Telegram-канале
Взято отсюда
13.03.2024