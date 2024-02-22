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Россиянка нашла пугающую записку в заказе Wildberries

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В Химках нашла необычную записку в заказе Wildberries, сообщает MK.ru.

Россиянка нашла пугающую записку в заказе Wildberries

Полиция.

Женщина распаковала товары и заметила бумагу с текстом.

По словам автора записки, он работает круглосуточно и руководство насильно удерживает его, указывает Газета.Ru. Автор указал, что его не отпускают с работы уже пять дней.

Записку женщина отнесла в полицию. И рассказала правоохранителям об обстоятельствах произошедшего.

Между тем стало известно, что покупатели Wildberries испытывают трудности при оплате заказов.

Это происходит с картами международной платежной системы Mastercard.

При этом Wildberries ввел функцию отмены заказа сразу после оформления.

Новая функция поможет покупателям, которые выбрали неправильный адрес, ошиблись с количеством позиций или сделали заказ случайно.

Кнопка доступна на сайте и в мобильном приложении в разделе “Доставки” после оформления заказа. При этом заказ можно отменить в первый час после оформления или до момента, пока продавец не начал сборку.

На данный момент нововведение доступно для тех, кто покупает товары по постоплате. В будущем возможность отмены будет для всех покупателей. Также функция доступна только для товаров продавцов, которые хранят продукцию на собственных складах.

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Взято отсюда
22.02.2024

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