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Российские рыбаки нашли на побережье выбросившегося дельфина

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В Крыму на берег выбросило дельфина. Его нашли рыбаки на одном из пляжей Евпатории.

Российские рыбаки нашли на побережье выбросившегося дельфина

Дельфины.

Животное удалось эвакуировать в бассейн дельфинария, пишут «Известия».

До этого на берегу вместе с животным находились волонтеры — ждали разрешения природоохранного ведомства на эвакуацию.

Дельфина доставили в закрытый бассейн. Пока афалина отказывается от корма, указывает Газета.Ru.

Ранее в Крыму на берег выбросило мертвого дельфина с бетонным камнем на голове. Это произошло на одном из диких пляжей Феодосии.

Двухметровая афалина была найдена на мелководной части побережья, где обычно дельфины не встречаются.

А в 2017 году на пляжах у Новороссийска обнаружили 70 мертвых дельфинов.

По первой версии, млекопитающие погибли из-за загрязнения акватории Черного моря, по второй — из-за пагубного влияния гидролокаторов или других акустических систем, по третьей — причина в паразитах в организмах дельфинов, и четвертая — распространение вирусной инфекции.

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Взято отсюда
27.02.2024

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