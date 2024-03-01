Российские таможенники нашли 11 кг кокаина в бананах

В Санкт-Петербурге нашли синтетический наркотик в контейнере с фруктами, сообщает РИА Новости.

Бананы

Таможенники обнаружили 11 кг наркотика стоимостью 165 млн рублей. Вещество находилось в контейнере с бананами, который привезли из Бельгии.

Контрабанду пресекли на территории Большого порта Санкт-Петербурга.

Экспертиза показала, что это кокаин.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее партию кокаина на крупную сумму изъяли в российском порту.

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Взято отсюда

02.03.2024