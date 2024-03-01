реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Российские таможенники нашли 11 кг кокаина в бананах

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Санкт-Петербурге нашли синтетический наркотик в контейнере с фруктами, сообщает РИА Новости.

Российские таможенники нашли 11 кг кокаина в бананах

Бананы

Таможенники обнаружили 11 кг наркотика стоимостью 165 млн рублей. Вещество находилось в контейнере с бананами, который привезли из Бельгии.

Контрабанду пресекли на территории Большого порта Санкт-Петербурга.

Экспертиза показала, что это кокаин.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее партию кокаина на крупную сумму изъяли в российском порту.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
02.03.2024

горняк22 телеграм
Reuters: запрет на импорт алюминия из РФ приведет к борьбе Евросоюза и США

Reuters: запрет на импорт алюминия из РФ приведет к борьбе Евросоюза и США

Потенциальный запрет со стороны Евросоюза (ЕС) на импорт алюминия из России приведет…

Узнать больше
Синоптик Вильфанд: облачная погода и +2°C ожидается в Москве 8 марта

Синоптик Вильфанд: облачная погода и +2°C ожидается в Москве 8 марта

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил РИА Новости, что…

Узнать больше
Тренер Газзаев заявил, что Промес очень многое сделал для «Спартака»

Тренер Газзаев заявил, что Промес очень многое сделал для «Спартака»

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp