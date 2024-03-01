Российские таможенники нашли 11 кг кокаина в бананах

В Санкт-Петербурге нашли синтетический наркотик в контейнере с фруктами, сообщает РИА Новости.
Бананы
Таможенники обнаружили 11 кг наркотика стоимостью 165 млн рублей. Вещество находилось в контейнере с бананами, который привезли из Бельгии.
Контрабанду пресекли на территории Большого порта Санкт-Петербурга.
Экспертиза показала, что это кокаин.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее партию кокаина на крупную сумму изъяли в российском порту.
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Взято отсюда
02.03.2024