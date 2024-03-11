Российский студент планировал устроить теракт в здании суда

В Калужской области задержали третьекурсника, который хотел устроить теракт на религиозной почве, сообщает Baza.
Взрыв. Огонь
Сотрудники спецслужб задержали 19-летнего студента, который готовился поджечь или взорвать здание Калужского районного суда. Он планировал устроить теракт в Рамадан.
Злоумышленника задержали в общежитии университета. В комнате нашли компоненты для изготовления взрывчатки.
Известно, что в 2023 году он принял ислам. По версии сотрудников спецслужб, студент планировал устроить теракт на религиозной почве.
Ранее в Барнауле спецслужбы пресекли попытку теракта.
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Взято отсюда
12.03.2024