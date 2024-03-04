Российского волонтера засыпало снежной лавиной и унесло в океан

Волонтер Артем Васильев попал под лавину в Кроноцком государственном заповеднике на Камчатке.

Море. Волны.

Снежно-ледовые массы сорвались в воду, где находился волонтер, пишет РИА Новости. Госинспекторы пытались помочь ему, но стихия оказалась сильнее — парня унесло течением в океан.

Организованы поисковые работы, информация передана морским судам в районе происшествия, указывает Газета.Ru.

Ранее мальчика смыло волной в море во время шторма. Мальчик сумел зацепиться за буй и ждал помощи. Спасательная операция прошла успешно — подростка удалось достать из воды.

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Взято отсюда

04.03.2024