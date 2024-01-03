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Российские военные уничтожили взвод переданных Украине танков Leopard-2A6

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ВС РФ удалось сорвать атаку на сватовском направлении

Российские военные уничтожили взвод переданных Украине танков Leopard-2A6

Фото: unsplash.com

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили взвод переданных Украине танков Leopard-2A6. Как сообщает “Лента.ру” со ссылкой на сводку Минобороны РФ, удар произошел на сватовском направлении.

“Была вскрыта подготовка боевиков ВСУ к проведению атаки на позиции российских войск с привлечением бронетанкового взвода на танках Leopard-2”, – сообщили в ведомстве. Отмечается, что для атаки использовались высокоточные дроны-камикадзе. Действия российских военных позволили сорвать попытку атаки на позиции ВС РФ.

Взято отсюда

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