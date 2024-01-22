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Рубцовчанин лишился велосипеда из-за застрявшего ключа при кормлении кошки

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Соседка пояснила, что днем покормила кошку, однако не смогла вытащить ключ

Рубцовчанин лишился велосипеда из-за застрявшего ключа при кормлении кошки

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае полицейские оперативно раскрыли кражу велосипеда, сообщает региональное МВД.

21-летний житель Рубцовска оставил ключи 80-летней соседке и попросил покормить кошку, пока он будет на работе. После возвращения домой обнаружил пропажу велосипеда. Сумма ущерба составила более 10 тыс. рублей.

Соседка пояснила, что днем покормила кошку, однако не смогла вытащить ключ из замка и оставила его в замочной скважине.

“Сама периодически посматривала за дверью соседа”, – рассказали в МВД.

Правоохранители выяснили, что велосипед украл 51-летний безработный мужчина, проживающий в соседнем доме. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы за кражу.

Взято отсюда

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