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Рубцовчанин готовил бомбу, чтобы взорвать администрацию города. Его поймали

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Злоумышленник рассказал, как он готовил взрыв на центральной площади в День города Рубцовска, сообщает РИА Новости.

Рубцовчанин готовил бомбу, чтобы взорвать администрацию города. Его поймали

Грибы.

Рубцовчанина задержали незадолго до Дня города. В его квартире обнаружили взрывчатое вещество.

Прячась от мобилизации за границей, он его завербовала проукраинская террористической организацией. По заданию кураторов мужчина должен был взорвать здание администрации Рубцовска.

Позже он рассказал, что бомбу собирался разместить в ведре и замаскировать ее грибами.

Ранее жителей Алтайского края напугал сильный взрыв.

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Взято отсюда
27.02.2024

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