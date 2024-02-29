Рубцовчанин хотел разбогатеть на криптовалюте, но отдал 1,3 млн рублей мошенникам

Мужчина искал способы заработать в интернете, но наткнулся на мошенников, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Концепция криптовалюты.

Неизвестная женщина позвонила потерпевшему по телефону и предложила ему быстрый заработок.

Предложение заинтересовало рубцовчанина, и он перевел более 1 млн рублей на продиктованный счет. При этом большую часть суммы он взял в кредит.

Приумножить сумму не получилось. В настоящее время расследуют уголовное дело по факту случившегося.

Ранее барнаульцев предупредили о мошенниках, ходящих по квартирам.

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Взято отсюда

29.02.2024