Рубцовчанин хотел разбогатеть на криптовалюте, но отдал 1,3 млн рублей мошенникам

Мужчина искал способы заработать в интернете, но наткнулся на мошенников, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Концепция криптовалюты.
Неизвестная женщина позвонила потерпевшему по телефону и предложила ему быстрый заработок.
Предложение заинтересовало рубцовчанина, и он перевел более 1 млн рублей на продиктованный счет. При этом большую часть суммы он взял в кредит.
Приумножить сумму не получилось. В настоящее время расследуют уголовное дело по факту случившегося.
Ранее барнаульцев предупредили о мошенниках, ходящих по квартирам.
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Взято отсюда
29.02.2024