Руку проститутки нашли в кармане куртки охранника художественного центра

Американский охранник убил проститутку, а ее отрезанную руку спрятал в карман своей куртки.

Лопата.

Все произошло так — охранник и его приятель находились на автомойке. В какой-то момент товарищ заметил кровь и грязь на одежде охранника. Тот смыл кровь водой и попросил за тысячу долларов помочь ему выкопать трехметровую яму. Приятель заподозрил неладное, указывает Lenta.ru.

Охранник тут же сказал, что пошутил. А сам полез в багажник машины за инструментами и отодвинул что-то тяжелое.

Вскоре в СМИ появилось сообщение о том, что реке обнаружен труп девушки без головы и руки. Приятель охранника сразу вспомнил произошедший случай накануне и позвонил в полицию. И рассказал о своих подозрениях. Охранника задержали, обыскали машину, в багажнике которой обнаружили кровь. Охранник признался, что знает обезглавленную женщину. Она проститутка, с которой он провел ночь в машине и больше ее не видел.

Но в кармане его куртке полицейские нашли руку найденной в реке женщины.

Мужчина работал в художественном центре. А сейчас изолирован от общества и ожидает приговора. Причина конфликта не указывается.

Ранее россиянина без головы нашли в московском парке. Также юношу без головы нашли жители российской деревни. 19-летний молодой человек попал под проезжающий поезд, ему отрезало голову.

В тот день он собирался переезжать в новую квартиру, которую подарили родители.

А в новосибирском Академгородке обезглавили мужчину.

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Взято отсюда

19.01.2024