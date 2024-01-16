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С горки — ай! Сколько детей получило травмы в новогодние каникулы в Алтайском крае

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В этом году праздничные каникулы прошли спокойнее, чем в прошлом году, отметили специалисты Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства. Тем не менее за этот период десятки детей получили различные травмы во время зимних развлечений.

С горки — ай! Сколько детей получило травмы в новогодние каникулы в Алтайском крае

Ребенок. Снег. Зима.

Статистика в порядке, дети тоже

Больше всего пациентов поступило в травматолого-ортопедическое отделение – 38 человек. Но по словам заведующего отделением Сергея Филиппова, это вполне обычные цифры для новогодних выходных.

В день на каникулах отделение принимало от трех до восьми человек. Чаще всего у пациентов наблюдали переломы верхних конечностей и компрессионные переломы позвоночника. Врачи выполнили 16 операций – в основном закрытые репозиции костей и костных отломков.

Специалисты центра отмечают, что эти новогодние выходные прошли для медиков намного спокойнее, чем в прошлом году. Возможно на это повлияло небольшое количество горок, на которых дети травмируются чаще всего, предполагает Сергей Филиппов. Нынешняя зима не спешит радовать горожан пушистым снегом, отчего и горок построили не много.

С горки — ай! Сколько детей получило травмы в новогодние каникулы в Алтайском крае

Зима. Дети играют в снегу.

Однако с исчезновением городских горок дети стали искать себе новое место для катания. По информации центра, три пациента поступили в отделение после того, как скатились на «ватрушках» со стихийных горок.

«Несмотря на то, что пострадавших в дни отдыха детей стало меньше, за каждым случаем травматизма стоят боль, слезы, долгое лечение, пропущенные утренники и занятия в школе. Поэтому призываем родителей не ослаблять бдительность и чаще напоминать детям о правилах безопасного поведения зимой», – заявляют в алтайском минздраве.

Ходьба пингвинчиком

В последние дни в Алтайском крае постоянно поднимался сильный ветер, а столбики термометров в один день показывали +1 градус, а уже на следующий -20. Из-за этого весь Барнаул превратился в один большой каток.

Обезопасить себя во время гололедицы не самая простая задача. Однако есть правила, которые могут снизить вероятность падения и получения травмы. О них рассказал заведующий травмпунктом БСМП Константин Карапыш.

С горки — ай! Сколько детей получило травмы в новогодние каникулы в Алтайском крае

Зима, снегопад.

В первую очередь, нужно передвигаться неспешно и осторожно, избегая наклонных поверхностей. Самый лучший способ — ходить вперевалку, мелкими шажками, как пингвины. Это способствует большей устойчивости и не дает ногам разъехаться.

При ходьбе руки лучше вытащить из карманов. Ведь при падении они могут пострадать в первую очередь. Это чревато перелом ключицы, плечевой кости и локтевого отростка локтевой кости.

Если вы поскользнулись, то нужно расставить руки в стороны и активно махать ими — чем больше амплитуда, тем выше шанс удержаться. По возможности нужно ухватиться за поручень, стену или забор.

С горки — ай! Сколько детей получило травмы в новогодние каникулы в Алтайском крае

Морозы. Зима. Лед.

При падении лучше всего попытаться максимально сгруппироваться: голову максимально притянуть к груди, локти прижать к телу, ноги согнуть. Падать лучше всего на бок. А вот махать руками уже бессмысленно — стоит довериться судьбе и просто упасть.

«Однако не у всех получается правильно падать. Ведь, как правило, человек поскальзывается неожиданно и не успевает вовремя среагировать. Проще всего спортсменам. Благодаря тренировкам, у них хорошая координация, они лучше держат равновесие. А еще знают, как упасть так, чтобы не получить травму», – отмечает Константин Карапыш.

Подробнее о травматизме во время гололедицы специалист рассказал в отдельном материале altapress.ru.

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Взято отсюда
17.01.2024

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