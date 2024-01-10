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С высокой температурой умерла семимесячная девочка в пассажирском поезде

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В пассажирском поезде умерла семимесячная девочка, сообщает E1.RU.

С высокой температурой умерла семимесячная девочка в пассажирском поезде

Скорая помощь.

Поезд следовал из Москвы в Читу.

Мать с тремя детьми возвращалась в Омск. В пути у дочери поднялась температура, она потеряла сознание, после наступила клиническая смерть.

Позже у женщины и детей обнаружились те же симптомы — высокая температура и слабость, указывает Газета.Ru.

Порядка 10 машин скорой помощи прибыли на железнодорожный вокзал в Екатеринбурге. Медики обследовали пассажиров.

Врачи поставили предварительный диагноз умершей девочке — грипп. А также госпитализировали мать и ее братьев.

Ранее внезапно скончалась 20-летняя российская спортсменка. Это произошло 6 января. Предварительный диагноз — грипп А.

Между тем гонконгский грипп выявили в Алтайском крае. Также в регионе выросла заболеваемость ОРВИ.

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Взято отсюда
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